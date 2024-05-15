Польща заявила про ризики нових диверсій та саботажу в Європі з боку РФ
Київ • УНН
Польща попереджає про посилення російських спроб саботажу, підривної діяльності та втручання в європейські політичні процеси, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про можливе посилення Росією спроб впливу на політичні процеси в Європі та висловив побоювання щодо потенційних диверсій, пише TVN24, передає УНН.
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Туск зазначив, що інформація, що надійшла від глави МВС Томаша Семоняка, свідчить про загрозу, що зростає в Європі та Польщі через агресивні дії російських і білоруських служб.
Він наголосив, що доповіді з різних європейських столиць свідчать про підготовку Росією різних видів втручання напередодні виборів до Європарламенту, включаючи вплив на виборчий процес. Таке втручання вже відзначається не вперше, проте його масштаби зростають, викликаючи тривогу.
Туск наголосив, що як польські, так і іноземні джерела підтверджують, що "Польща, Литва, Латвія, Естонія та меншою мірою Фінляндія" стикаються з найбільшим ризиком від такого втручання та прямих дій.
Він також наголосив на необхідності пильності та готовності до підвищеної активності з боку всіх служб безпеки, а також місцевих органів управління, особливо у сфері критичної інфраструктури.
Туск також зазначив, що потрібно збільшити інвестиції у зміцнення польсько-білоруського кордону, оскільки ситуація на ньому стає дедалі складнішою, із щоденними спробами перетину кордону та організованими групами агресивних молодих людей.
По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ10.05.24, 20:52 • 26728 переглядiв