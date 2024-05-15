Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможном усилении Россией попыток влияния на политические процессы в Европе и выразил опасения относительно потенциальных диверсий, пишет TVN24, передает УНН.

Детали

Туск отметил, что информация, поступившая от главы МВД Томаша Семоняка, свидетельствует об угрозе, растущей в Европе и Польше из-за агрессивных действий российских и белорусских служб.

Он отметил, что доклады из разных европейских столиц свидетельствуют о подготовке Россией различных видов вмешательства накануне выборов в Европарламент, включая влияние на избирательный процесс. Такое вмешательство уже отмечается не впервые, однако его масштабы растут, вызывая тревогу.

Туск отметил, что как польские, так и иностранные источники подтверждают, что "Польша, Литва, Латвия, Эстония и в меньшей степени Финляндия" сталкиваются с наибольшим риском от такого вмешательства и прямых действий.

Он также отметил необходимость бдительности и готовности к повышенной активности со стороны всех служб безопасности, а также местных органов управления, особенно в сфере критической инфраструктуры.

Туск также отметил, что нужно увеличить инвестиции в укрепление польско-белорусской границы, поскольку ситуация на ней становится все более сложной, с ежедневными попытками пересечения границы и организованными группами агрессивных молодых людей.

По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ