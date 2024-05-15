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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.
МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги
Министерство внутренних дел возобновило услугу заказа индивидуальных номерных знаков, стоимость которых составляет от 204 грн. для легковых автомобилей до 92,4 грн. для мотоциклов, плюс дополнительная плата за индивидуальные символы и графические элементы.
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
Частный самолет Трампа столкнулся с пустым корпоративным самолетом во время руления в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде в ночь на воскресенье, сообщает Федеральное управление гражданской авиации.
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.
Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе
Эстония выставит на аукцион незаселенный остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.
Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею ПВО "Патриот" вместе с радарами, чтобы усилить ее противовоздушную оборону от усиленных российских атак.
Google представил новый поиск на основе ИИ
Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру к концу 2024 года.
Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы
Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.
Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро
Нобелевский лауреат и лауреат Букеровской премии, канадская писательница Элис Манро, известная своим мастерством короткого рассказа, умерла в возрасте 93 лет в доме престарелых в Онтарио после того, как много лет страдала от деменции.
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
Комитет по иностранным делам парламента Испании подавляющим большинством голосов признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал продолжить военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от России.