По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ

Европейские спецслужбы уже предупредили свои правительства, что рф может планировать диверсионные операции на территории континента. За серией откровенных и скоординированных инцидентов, как то разоблачение в Эстонии лиц, подозреваемых в разгроме автомобиля министра, или фигуранты вероятных нападений на военные базы в ФРГ, как утверждают европейские чиновники, - может быть рука военной разведки ГРУ.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Германии двое подозреваемых, нанятых российской разведкой для нападения на военные базы, приехали в страну подростками. В Эстонии через Telegram вербовали молодых людей с криминальным прошлым, чтобы за небольшую сумму разгромить машину министра и национальные достопримечательности. В Польше прокуратура арестовала мужчину, которого обвинили в сборе информации об аэропорте, который служит основным пунктом остановки для чиновников, путешествующих в Украину и из Украины, по подозрению в содействии российскому заговору с целью убийства президента Владимира Зеленского.

От Берлина до Вильнюса правительства стран НАТО начинают осознавать растущую угрозу от спонсируемых Россией актов саботажа и насильственного запугивания на территории НАТО накануне выборов в Европейский Союз в следующем месяце, которые вместе с целенаправленной кампанией дезинформации имеют целью проверить поддержку Украины на континенте, пишет Bloomberg.

Россия годами посылает эскадроны смерти в Европу - Берлин, Лондон, Солсбери, но также и в другие места. У нас был завербован Россией террорист, который пытался совершить теракт в Польше несколько месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг в Таллинне (Эстония).

Среди других случаев, в СМИ упоминают схождение поездов с рельсов в Швеции, - службы безопасности страны подозревают, что это могло быть серией диверсий. Министр транспорта Чехии тем временем утверждает, что россия пыталась уничтожить системы сигнализации чешских железных дорог. В Великобритании прокуратура обвинила в сотрудничестве с Россией двух мужчин, которые якобы подожгли состав с оборудованием, предназначенным для Украины.

Официальные лица отмечают, что ряд недавних атак имеет общие черты: в них часто участвуют местные жители, нанятые преимущественно онлайн через посредников для поражения целей на Западе.

По своей агрессивности, методам и масштабам эти действия являются новой угрозой, указывает Bloomberg.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что обвинения в том, что Россия планирует диверсии в Европе, являются "лишь очередной серией необоснованных обвинений против нашей страны", сообщает агентство Интерфакс.

Напомним,

Европейские спецслужбы предупреждают о планах россии по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и нападения на объекты инфраструктуры, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.