росія готує низку диверсій по всій Європі - FT
Київ • УНН
Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали і напади на об'єкти інфраструктури, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення.
Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що росія планує диверсії на всьому континенті. Про це з посиланням на джерела пише Financial Times, передає УНН.
Деталі
Насамперед йдеться про вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру. Як пише видання, останнім часом росія почала активно готуватись до диверсій. Очевидно також що рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.
Співробітники розвідки дедалі голосніше говорять про загрозу, намагаючись підвищити пильність.
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Зазначається, що диверсії вже тривають, зокрема:
- у німецькій Баварії затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві за військовими та логістичними об’єктами;
- у Великій Британії сталася пожежа на складі з вантажами допомоги для України;
- тим часом у Швеції служби безпеки розслідують серію недавніх сходжень залізниці з рейок.
Доповнення
Неназваний високопосадовець європейського уряду сказав виданню, що через служби безпеки НАТО ширять інформацію про скоординовану та масштабну загрозу з боку рф.
Також джерела видання стверджують, що диверсійні зусилля москви не слід розглядати окремо від інших операцій, оскільки нарощування активності відображає мету росії чинити максимальний тиск "усюди".
Співрозмовник FT підкреслив, що путін наразі відчуває себе "підбадьореним" і намагатиметься якомога сильніше впливати на Європу у різних напрямках: через дезінформацію, диверсії та хакерські атаки.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про російських шпигунів у країнах Альянсу і закликав до пильності, посилаючись на нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині і Великобританії.