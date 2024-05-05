россия готовит ряд диверсий по всей Европе - FT

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что россия планирует диверсии на всем континенте. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Прежде всего речь идет о взрывах, поджогах и атаках на инфраструктуру. Как пишет издание, в последнее время россия начала активно готовиться к диверсиям. Очевидно также что считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.

Сотрудники разведки все громче говорят об угрозе, пытаясь повысить бдительность.

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Отмечается, что диверсии уже продолжаются, в частности:

в немецкой Баварии задержали двух мужчин, которых подозревают в шпионаже за военными и логистическими объектами;

в Великобритании произошел пожар на складе с грузами помощи для Украины;



тем временем в Швеции службы безопасности расследуют серию недавних схождений железной дороги с рельсов.

Дополнение

Неназванный высокопоставленный чиновник европейского правительства сказал изданию, что через службы безопасности НАТО распространяют информацию о скоординированной и масштабной угрозе со стороны РФ.

Также источники издания утверждают, что диверсионные усилия москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, поскольку наращивание активности отражает цель России оказывать максимальное давление "всюду".

Собеседник FT подчеркнул, что путин сейчас чувствует себя "ободренным" и будет пытаться как можно сильнее влиять на Европу в разных направлениях: через дезинформацию, диверсии и хакерские атаки.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.