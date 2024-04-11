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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА
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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф
Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.
Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"
Авиакомпания "Lufthansa" приостанавливает полеты в Тегеран до 11 апреля в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в беларусь
Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в беларусь, причиной называют возможное начало войны в стране.
Над Львовской областью сбили 7 дронов и 6 крылатых ракет во время ночной атаки рф - ОВА
Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона сбила 7 вражеских беспилотников и 6 крылатых ракет над Львовской областью, сообщается о нескольких попаданиях, но без жертв.
В россии заявляют об атаке дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области
Горно-обогатительный комбинат в железногорске курской области россии ночью подвергся атаке беспилотников.
В Житомирской области ночью отражали атаку рф, пострадавших при падении обломков нет - ОВА
Во время ночной атаки над Житомирской областью уничтожили несколько вражеских воздушных целей, потерь не зафиксировано.
В течение двух лет в Украине погибли 542 ребенка от рук российских оккупантов
542 ребенка погибли и более 1289 получили ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине с февраля 2022 года.
Враг ночью ударил четырьмя ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть повреждения в промышленной зоне
Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по Селидово Донецкой области, повредив промышленную зону, но обошлось без жертв.
В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО, обошлось без повреждений - ОВА
В Ровенской области во время ночной атаки рф работала ПВО.
Посол США в Украине отреагировала на массированную атаку рф: "Необходимо усиление противовоздушной обороны и наша помощь"
Украина столкнулась с очередной массированной российской атакой на свою критическую инфраструктуру. Посол США в Украине призвала к усилению противовоздушной обороны Украины и увеличению американской помощи.