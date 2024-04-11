Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Европейский парламент ввел санкции против латвийского евродепутата Татьяны Жданок, которую в этом году СМИ неоднократно уличали в шпионаже в пользу россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

В среду, 10 апреля, председатель Европарламента Роберта Мецола объявила о ряде санкций против Жданок, признав ее нарушившей кодекс поведения евродепутатов.

По словам Мецолы, Жданок, которая является евродепутатом с 2004 года и до 2022 года входила в группу "Зеленые/ЕФА", нарушила часть кодекса, которая касается декларирования частных интересов и получения подарков, не сообщив более подробной информации.

Санкции будут заключаться в пятидневном штрафе в размере 1750 евро, а также в запрете на выполнение определенных функций, представляющих Европейский парламент, до истечения срока полномочий в июле. После чего, как ожидается, она больше не сможет быть евродепутатом. Жданок не стала подавать апелляцию, добавила Мецола.

Напомним

В январе российская газета The Insider сообщила, что Жданок в течение многих лет работала на российскую федеральную службу безопасности. Жданок отвергла эти обвинения, заявив депутатам Европарламента, что она всего лишь "агент мира".

В конце января Европейский парламент начал расследовать обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с россией.

В феврале Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражает свое возмущение и обеспокоенность постоянными усилиями россии подорвать европейскую демократию с помощью различных форм вмешательства и дезинформации.