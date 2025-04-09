Татьяна Жданока

Некоторые члены Европарламента подрабатывают "на стороне", работая по совместительству в частных компаниях, что вызывает
беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и влияния на формирование политики ЕС.
Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата
Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.
Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв
европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.
Европейский парламент расследует обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с Россией. Это дело обсудят на конференции
председателей Европарламента 31 января.