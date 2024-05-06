Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Часть депутатов Европарламента параллельно занимают прибыльные должности в различных компаниях, которые могут влиять на политику Брюсселя. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление антикоррупционной организации Transparency International.

Детали

Согласно отчету организации, депутаты Европарламента в совокупности зарабатывают более 8,6 миллиона евро в год на "подработках", в том числе в частных компаниях. Последние, как предупреждают аналитики, могут давить на политику ЕС.

Transparency International призвало запретить законодателям ЕС подделывать, поскольку, по данным, более двух третей из 705 депутатов раскрывают информацию о своей деятельности в ЕП.

Так, исследования свидетельствуют, что в некоторых случаях евродепутаты входят в советы директоров корпораций, тесно связанных с их основной работой, и зарабатывают на стороне больше, чем в Европарламенте.

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Это открывает ряд рисков, связанных с конфликтом интересов. Как европейские граждане могут быть уверены, что их избранные представители действуют в интересах общества, если с ними работают сторонние компании? - отмечают в Transparency International.

Аналитики подчеркивают, что часть депутатов получают вознаграждение от компаний, осуществляя парламентскую деятельность, сосредоточенную на том же секторе, что и эти компании.

В Transparency International отмечают, что Европейский парламент должен запретить депутатам Европарламента участвовать в побочных мероприятиях, оплачиваемых или неоплачиваемых, с организациями, которые стремятся влиять на формирование политики ЕС.

Дополнение

В частности, согласно недавно введенным декларациям депутат Европарламента от Литвы Виктор Успаских задекларировал 3000000 евро в год, работая на компанию Edvervita UAB.

Тогда как, Манфред Вебер из Германии декларирует чуть более 14 000 евро в месяц в основном благодаря своей роли президента Европейской народной партии.

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Другой пример - Моника Хольмайер от Европейской народной партии. Она получает около 75 000 евро в год за свою работу в сельскохозяйственной и энергетической компании BayWa AG.

Отмечается, что наибольшие доходы в среднем имеют литовские депутаты Европарламента, которые полностью зависят от господина Успаськича, за ним следуют Мальта, Венгрия, Греция и Словакия.

Зато Кипр, Швеция, Нидерланды являются странами с самым низким средним доходом. Ни один кипрский депутат Европарламента ничего не зарабатывает на стороне.

Напомним

Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу России.