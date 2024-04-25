Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ

Европарламент поддержал резолюцию по противодействию попыткам российского вмешательства в выборы ЕС. Документ призывает ЕС ввести санкции против СМИ, которые напрямую финансируются из РФ, или распространяют российскую дезинформацию. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Европарламента.

Детали

Депутаты Европарламента говорят, что Россия остается основным источником иностранного вмешательства и дезинформации в ЕС. В то же время они признают, что к распространению пропаганды причастны и другие страны.

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Документ призывает ЕС к совместному и долгосрочному противодействию дезинформации в Евросоюзе.

Резолюция призывает Совет включить поддерживаемые кремлем СМИ, другие телерадиовещательные и СМИ организации, а также лиц, ответственных за пропагандистские и дезинформационные кампании в ЕС, в будущий 14-й пакет санкций против России - резюмировали в Европарламенте.

Постановление поддержали 429 депутатов, 27 проголосовать "Против", а еще 48 воздержались.

В частности, в ЕС предлагают повторить санкции, принятые чешским правительством против "Голоса Европы", а также украинского пророссийского олигарха Виктора Медведчука и его близкого соратника Артема Марчевского.

Также в Европарламенте хотят обязательного обучения безопасности для членов Европарламента и сотрудников, соответствующего допуска и усиленного контроля персонала.

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Дополнение

Резолюцию приняла после того, как в течение нескольких месяцев в ЕС разоблачили несколько российских попыток вмешаться в политику Евросоюза для распространения российской пропаганды.

Отмечается, что парламент некоторым депутатам Европарламента платили за распространение российской пропаганды и что несколько участвовали в деятельности пророссийского СМИ "Голос Европы".

Напомним

Германия задержала двух российских агентов немецко-русского происхождения, которые планировали диверсионные операции против военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.

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