Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  176019 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  158533 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  160683 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  329122 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137719 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135152 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154015 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143297 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145436 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153468 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  677091 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  623686 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  633371 просмотра

Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Подкупленные депутаты Европарламента и дезинформация: ЕС разоблачил мощную пророссийскую сеть влияния Медведчука, направленную на продвижение пророссийских политиков в Европарламент через восхваление россии и путина в европейских СМИ и публикацию антиукраинских и антиевропейских материалов.

политика •   •  9996 просмотра
Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Война •   •  12243 просмотра
Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК

После ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено электроснабжение, но из-за аварии два района Одессы и часть Одесского района остаются без света, который инженеры обещают восстановить в течение нескольких часов.

Общество •   •  13175 просмотра
Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК

Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский Добровольческий корпус пока не может с оружием в руках дойти до москвы, но со временем, когда ситуация позволит, они сыграют свою роль, поскольку уже больше недели воюют против российских войск в Белгородской и Курской областях.

Война •   •  15042 просмотра
Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

В результате ночной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в Ровенской области была повреждена электроопора и нанесены незначительные повреждения медицинскому учреждению, на месте происшествия работали соответствующие службы и было обеспечено электроснабжение.

Война •   •  14797 просмотра
Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в России, согласно которому 150 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет будут призваны на срочную военную службу с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Война •   •  17786 просмотра
путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

Самые ожидаемые фильмы апреля

В апреле 2024 года в кинотеатрах появятся самые разные фильмы - от трогательной документальной ленты Антона Птушкина "Мы, наши домашние животные и война" до трагикомедии о почти полном вымирании семьи снежного человека, - киноленты на любой вкус.

Культура •   •  14029 просмотра
Самые ожидаемые фильмы апреля

Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Президент Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой, выразив надежду на мир и силу противостоять российскому террору, несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы.

политика •   •  16317 просмотра
Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области во время 18 обстрелов 30 марта.

Война •   •  20881 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

Война •   •  21029 просмотра
россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света