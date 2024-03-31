Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум путина Медведчук. Об этом пишет "Голос Америки".

По данным источников УНН, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи Службы Безопасности Украины.

Детали

Согласно обнародованным данным чешской разведки, среди прочего, сеть платила политикам деньги за восхваление России и Путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы". Цель этой компании заключалась во введении в Европарламент как можно больше пророссийских политиков.

Отмечается, что сайт "Голос Европы" медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским.

Отметим, что Европейский политический фан-клуб путина потерпел серьезный удар, ведь сейчас многие евродепутаты требуют тщательного расследования российского влияния и наказания для "коллег", которые отрабатывали деньги рф.

Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации

Напомним

Ранее УНН писал, что Чешское правительство добавило Виктора медведчука, пророссийского политика, обвиняемого в государственной измене, и двух связанных с ним лиц в свой национальный санкционный список за деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.