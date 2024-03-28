Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации

Правительство Германии хочет активизировать международные меры по борьбе с российским сетям дезинформации после обнаружения российской сети-двойника, пишет УНН со ссылкой на t-online.

По их словам Федерального министерства иностранных дел, они сейчас создают систему раннего предупреждения и реагирования между Германией, Францией и Польшей в отношении манипулирования информацией и иностранного влияния.

Вместе с нашими партнерами во Франции и Польше мы не допустим никаких попыток повлиять на наши демократические процессы. Вместе мы сохраняем бдительность - добавили в ведомстве.

Кроме того, Европейский Союз также работает над тем, чтобы стать более активным в этой сфере, "также с целью обеспечения того, чтобы онлайн-платформы принимали более эффективные меры".

Напомним,

В Министерстве культуры обсудили состояние реализации Стратегии информационной безопасности, противодействие российской дезинформации и пропаганде, информирование граждан на деоккупированных территориях и построение эффективной системы стратегических коммуникаций для защиты информационного пространства Украины