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У МКІП розповіли як реалізується Стратегія інформаційної безпеки, та окреслили основні пріоритети роботи

Київ • УНН

 • 61434 перегляди

У Міністерстві культури обговорили стан реалізації Стратегії інформаційної безпеки, протидію російській дезінформації та пропаганді, інформування громадян на деокупованих територіях та побудову ефективної системи стратегічних комунікацій для захисту інформаційного простору України.

У МКІП розповіли як реалізується Стратегія інформаційної безпеки, та окреслили основні пріоритети роботи

8 березня у Мінкульті провели нараду щодо виконання Стратегії інформаційної безпеки. Засідання очолив заступник Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко. Про перебіг цього засідання відзвітували у пресслужбі культурного відомства,  передає УНН.

Деталі

У Міністерстві інформаційної політики відзначили, що росіяни пропаганда витрачають значні ресурси для цілеспрямованого створення фейкових новин, історій, веб-ресурсів, пропагандистських акаунтів у соціальних мережах і насичувати ними Інтернет. Серед викликів також Telegram канали, що зазвичай анонімні й не несуть відповідальності за свої публікації. У відомстві заявили, що віднедавна дезінформацію і масове поширення пропаганди росіяни генерують ще й за допомогою технологій штучного інтелекту.

Наразі оперативне донесення суспільно-важливої інформації до людей, особливо на деокупованих територіях, а також інформування зовнішньої аудиторії про дії країни-агресора прямо впливає на рівень підтримки України, у тому числі зброєю. Ми сьогодні маємо брати до уваги всі загрози національній інформаційній безпеці та постійно шукати способи їх подолання.

– зазначив заміністра культури та інформаційної політики.

Учасники наради обговорили стан протидії дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора. Вони також підняли питання інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Обговорили учасники зустрічі й шляхи вибудовування ефективної системи стратегічних комунікацій.

У відомстві нагадали, що Стратегія інформаційної безпеки – основний документ у сфері захисту інформаційного простору України. І виконання плану заходів з реалізації Стратегії на період до 2025 року є беззаперечним пріоритетом для МКІП.

російська дезінформація стверджує, що Україна планує депортувати харків'ян - SPRAVDI07.03.24, 06:37 • 101529 переглядiв

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