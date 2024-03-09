У МКІП розповіли як реалізується Стратегія інформаційної безпеки, та окреслили основні пріоритети роботи
Київ • УНН
У Міністерстві культури обговорили стан реалізації Стратегії інформаційної безпеки, протидію російській дезінформації та пропаганді, інформування громадян на деокупованих територіях та побудову ефективної системи стратегічних комунікацій для захисту інформаційного простору України.
8 березня у Мінкульті провели нараду щодо виконання Стратегії інформаційної безпеки. Засідання очолив заступник Міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко. Про перебіг цього засідання відзвітували у пресслужбі культурного відомства, передає УНН.
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У Міністерстві інформаційної політики відзначили, що росіяни пропаганда витрачають значні ресурси для цілеспрямованого створення фейкових новин, історій, веб-ресурсів, пропагандистських акаунтів у соціальних мережах і насичувати ними Інтернет. Серед викликів також Telegram канали, що зазвичай анонімні й не несуть відповідальності за свої публікації. У відомстві заявили, що віднедавна дезінформацію і масове поширення пропаганди росіяни генерують ще й за допомогою технологій штучного інтелекту.
Наразі оперативне донесення суспільно-важливої інформації до людей, особливо на деокупованих територіях, а також інформування зовнішньої аудиторії про дії країни-агресора прямо впливає на рівень підтримки України, у тому числі зброєю. Ми сьогодні маємо брати до уваги всі загрози національній інформаційній безпеці та постійно шукати способи їх подолання.
Учасники наради обговорили стан протидії дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора. Вони також підняли питання інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Обговорили учасники зустрічі й шляхи вибудовування ефективної системи стратегічних комунікацій.
У відомстві нагадали, що Стратегія інформаційної безпеки – основний документ у сфері захисту інформаційного простору України. І виконання плану заходів з реалізації Стратегії на період до 2025 року є беззаперечним пріоритетом для МКІП.
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