російська дезінформація стверджує, що Україна планує депортувати харків'ян - SPRAVDI
Київ • УНН
рф поширює фейк про те, що Україна планує депортувати харків'ян напередодні оборони міста, тоді як Україна лише евакуювала цивільне населення з небезпечних районів і не планує примусової евакуації в самому Харкові.
рф розповсюджує неправдиву інформацію, що Україна готується до депортації жителів Харкова перед очікуваною обороною міста. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
російська соцмережа "вконтактє" розповсюджує неправдиву інформацію про те, що Україна оголосила депортацію жителів Харкова, підготовуючи місто до оборони.
Проте українська влада ніколи не оголошувала депортацію громадян.
Замість цього, з осені 2022 року триває евакуація цивільних, насамперед дітей, з найнебезпечніших зон Харківщини.
Також на сьогоднішній день голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов, оголосив про евакуацію 161 дитини з найнебезпечніших громад Куп'янського району. Однак в самому Харкові примусової евакуації не планується.
Відтак, ці дезінформаційні витоки - маніпуляція з боку російських джерел, спрямована на розповсюдження паніки серед мешканців міста.
Нагадаємо
Раніше прокремлівські ЗМІ поширювали інформація про нібито евакуацію державних установ з міста Харкова, а також вивезення архівів та експонатів через загрозу приходу російських військ.
рф поширює безпідставні заяви про евакуацію держустанов, вивіз архівів та експонатів з Харкова06.03.24, 06:57 • 30624 перегляди