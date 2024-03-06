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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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рф поширює безпідставні заяви про евакуацію держустанов, вивіз архівів та експонатів з Харкова

Київ • УНН

 • 30624 перегляди

Прокремлівські ЗМІ неправдиво повідомляли про евакуацію державних установ та вивезення архівів з Харкова.

рф поширює безпідставні заяви про евакуацію держустанов, вивіз архівів та експонатів з Харкова

росЗМІ поширюють "новину" щодо Харкова, з якого евакуюють держустанови, вивозять архіви та експонати. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Прокремлівські ЗМІ поширюють інформація про нібито евакуацію державних установ з міста Харкова, а також вивезення архівів та експонатів через загрозу приходу російських військ.

Проте на офіційних сторінках місцевої ОВА та міськради Харкова заяв про будь-яку евакуацію не знайдено. Також в каналах комунікації вищого керівництва країни подібної інформації немає.

Таким чином, інформація про евакуацію та вивіз архівів й експонатів з Харкова є безпідставною та спростованою.

рф поширює заяву медведєва про визнання анексованих українських регіонів іншими країнами06.03.24, 03:53 • 40332 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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