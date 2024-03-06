рф поширює заяву медведєва про визнання анексованих українських регіонів іншими країнами
Київ • УНН
російські ЗМІ поширюють неправдиве твердження, що країни, які визнають суверенітет рф, також схвалять анексію нею окупованих українських територій. Це порушує міжнародне право, яке визнає суверенітет і територіальну цілісність кожної держави.
російські ЗМІ поширюють заяву медведєва про визнання світовими країнами приєднання "нових регіонів" до складу рф. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
російські ЗМІ розповсюджують "новину", що країни, які визнали суверенітет рф, автоматично схвалюють анексію окупованих територій України, які в москві називають "новими регіонами".
Однак насправді це порушує принципи міжнародного законодавства, що визнає суверенітет і територіальну цілісність кожної держави.
Навіть ті країни, які вважають себе лояльними до рф, такі як Іран, Китай і Сербія, не підтримують "приєднання" окупованих територій України до рф. Ці частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей міжнародно визнані як тимчасово окуповані території України.
Додамо
Внесення путіним змін до конституції, що передбачає "прийняття нових регіонів", не надає їм статусу частини рф.
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