рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

российские медработники прибывали на временно оккупированные территории для проведения медицинских осмотров, которые могли быть использованы для депортации украинцев и замены их россиянами. Также эти врачи предназначены для обслуживания личного состава ВС рф.