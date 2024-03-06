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рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 01:53  •  1936 просмотра

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российские СМИ распространяют ложное утверждение, что страны, которые признают суверенитет рф, также одобрят аннексию ею оккупированных украинских территорий. Это нарушает международное право, которое признает суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

российские СМИ распространяют заявление медведева о признании мировыми странами присоединения "новых регионов" в состав рф. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российские СМИ распространяют "новость", что страны, которые признали суверенитет рф, автоматически одобряют аннексию оккупированных территорий Украины, которые в москве называют "новыми регионами".

Однако на самом деле это нарушает принципы международного законодательства, признающего суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

Даже те страны, которые считают себя лояльными к рф, такие как Иран, Китай и Сербия, не поддерживают "присоединение" оккупированных территорий Украины к рф. Эти части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей международно признаны как временно оккупированные территории Украины.

Добавим

Внесение путиным изменений в конституцию, предусматривающее "принятие новых регионов", не придает им статуса части рф.

рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти2 марта 2024, 01:42 • 33551 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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рф поширює заяву медведєва про визнання анексованих українських регіонів іншими країнами
russia spreads medvedev's statement on the recognition of annexed ukrainian regions by other countries
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рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

российские СМИ распространяют ложное утверждение, что страны, которые признают суверенитет рф, также одобрят аннексию ею оккупированных украинских территорий. Это нарушает международное право, которое признает суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

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