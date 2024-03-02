рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти
Киев • УНН
российская пропаганда распространила фейковую новость об объявлении даты свержения президента Украины Зеленского.
российские псевдоСМИ тиражируют фейковую новость об отстранении Зеленского от власти. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
российские псевдоинформационные ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы объявленной дате отстранения президента Украины Владимира Зеленского от власти.
Фейковое сообщение утверждает, что Главное управление разведки Украины обнародовало точную дату, когда власть Зеленского должна быть свергнута.
Однако официальные источники в Главном управлении разведки не предоставляли никакой подобной информации.
Президент Владимир Зеленский является законно избранным и легитимным Главой Украины, который продолжает исполнять обязанности гаранта Конституции.
Следовательно, за этими заявлениями стоит выдумка российской пропаганды, направленная на дискредитацию Президента украинского государства.
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рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти
российская пропаганда распространила фейковую новость об объявлении даты свержения президента Украины Зеленского.
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