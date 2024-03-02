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рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти

рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 01:42  •  938 просмотра

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российская пропаганда распространила фейковую новость об объявлении даты свержения президента Украины Зеленского.

российские псевдоСМИ тиражируют фейковую новость об отстранении Зеленского от власти. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российские псевдоинформационные ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы объявленной дате отстранения президента Украины Владимира Зеленского от власти.

Фейковое сообщение утверждает, что Главное управление разведки Украины обнародовало точную дату, когда власть Зеленского должна быть свергнута.

Однако официальные источники в Главном управлении разведки не предоставляли никакой подобной информации.

Президент Владимир Зеленский является законно избранным и легитимным Главой Украины, который продолжает исполнять обязанности гаранта Конституции.

Следовательно, за этими заявлениями стоит выдумка российской пропаганды, направленная на дискредитацию Президента украинского государства.

рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен29 февраля 2024, 11:22 • 22037 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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