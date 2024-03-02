рф распространяет "новость" об отстранении Зеленского от власти

российские псевдоСМИ тиражируют фейковую новость об отстранении Зеленского от власти. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российские псевдоинформационные ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы объявленной дате отстранения президента Украины Владимира Зеленского от власти.

Фейковое сообщение утверждает, что Главное управление разведки Украины обнародовало точную дату, когда власть Зеленского должна быть свергнута.

Однако официальные источники в Главном управлении разведки не предоставляли никакой подобной информации.

Президент Владимир Зеленский является законно избранным и легитимным Главой Украины, который продолжает исполнять обязанности гаранта Конституции.

Следовательно, за этими заявлениями стоит выдумка российской пропаганды, направленная на дискредитацию Президента украинского государства.

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