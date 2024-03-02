рф поширює "новину" про відсторонення Зеленського від влади
Київ • УНН
російська пропаганда поширила фейкову новину про оголошення дати повалення президента України Зеленського.
російські псевдоЗМІ тиражують фейкову новину про усунення Зеленського від влади. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
російські псевдоінформаційні ресурси розповсюджують фейкову інформацію щодо нібито оголошеної дати усунення президента України Володимира Зеленського від влади.
Фейкове повідомлення стверджує, що Головне управління розвідки України оприлюднило точну дату, коли влада Зеленського має бути повалена.
Однак офіційні джерела у Головному управлінні розвідки не надавали жодної подібної інформації.
Президент Володимир Зеленський є законно обраним і легітимним Главою України, який продовжує виконувати обов'язки гаранта Конституції.
Відтак, за цими заявами стоїть вигадка російської пропаганди, спрямована на дискредитацію Президента української держави.
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