рф поширює фейк, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон
Київ • УНН
російські Telegram-канали поширюють фейкове відео, де українські солдати нібито розстрілюють росіян, які намагаються здатися в полон.
російські Telegram-канали поширюють у мережі фейкове відео, на якому українські захисники нібито розстріляли ворожих бойовиків, які намагалися здатися в полон. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
Деталі
На відео яке поширюють російські Telegram-канали показано, що нібито бійці 3 ОШБр розстріляли в окопі росіян, які хотіли здатися в полон.
Ролик – очевидна постановка. Це видає і неприродна українська акторів-"бійців", і те, що "вбитий" зненацька заворушився,
Зазначається, що такими відео пропагандисти продовжують розпалювати ненависть і закликати російських військових без роздумів вбивати кожного українця, навіть беззбройного.
Нагадаємо
18 лютого російські військові під час наступу на селище Роботине Запорізької області захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських військовополонених.