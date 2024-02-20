росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного - DeepState
Київ • УНН
Російські військові розстріляли українських військовополонених біля села Роботине Запорізької області 18 лютого.
18 лютого російські військові під час наступу на селище Роботине Запорізької області захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських військових. Про це повідомляє моніторингова група DeepState, передає УНН.
Кацапи знову розстріляли українських бійців, цього разу біля Роботиного. За даними суміжних підрозділів, 18 лютого кацапи наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП "Спартан"
На кадрах, які вже з'явилися в мережі видно, як двоє військових виходять з окопу. Один з них, ймовірно, поранений. Після чого окупанти стріляють в них.
У DeepState зазначають, що противник вчергове проігнорував правила та звичаї війни, убивши взятих у полон військових.
Розстріл українських військовополонених в Авдіївці: розслідування ще встановлює остаточну кількість загиблих20.02.24, 15:42 • 22611 переглядiв
Доповнення
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.