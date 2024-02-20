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росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного - DeepState

росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного - DeepState

Київ • УНН

 • 22299 перегляди

Російські військові розстріляли українських військовополонених біля села Роботине Запорізької області 18 лютого.

18 лютого російські військові під час наступу на селище Роботине Запорізької області  захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських військових. Про це повідомляє моніторингова група DeepState, передає УНН.

 Кацапи знову розстріляли українських бійців, цього разу біля Роботиного. За даними суміжних підрозділів, 18 лютого кацапи наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП "Спартан"

- йдеться у повідомленні аналітиків.

На кадрах, які вже з'явилися в мережі видно, як двоє військових виходять з окопу. Один з них, ймовірно, поранений. Після чого окупанти стріляють в них. 

У DeepState зазначають, що противник вчергове проігнорував правила та звичаї війни, убивши взятих у полон військових.

Розстріл українських військовополонених в Авдіївці: розслідування ще встановлює остаточну кількість загиблих20.02.24, 15:42 • 22611 переглядiв

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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