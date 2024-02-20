россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState
Киев • УНН
Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.
18 февраля российские военные во время наступления на поселок Роботино Запорожской области захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских военных. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState, передает УНН.
Кацапы снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Роботино. По данным смежных подразделений, 18 февраля кацапы наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан"
На кадрах, которые уже появились в сети видно, как двое военных выходят из окопа. Один из них, вероятно, ранен. После чего оккупанты стреляют в них.
В DeepState отмечают, что противник в очередной раз проигнорировал правила и обычаи войны, убив взятых в плен военных.
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке: расследование еще устанавливает окончательное количество погибших20 февраля 2024, 13:42 • 6078 просмотров
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россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState
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