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россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState

россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино - DeepState

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:55  •  2571 просмотра

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Российские военные расстреляли украинских военнопленных возле села Роботино Запорожской области 18 февраля.

18 февраля российские военные во время наступления на поселок Роботино Запорожской области  захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских военных. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState, передает УНН.

 Кацапы снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Роботино. По данным смежных подразделений, 18 февраля кацапы наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан"

- говорится в сообщении аналитиков.

На кадрах, которые уже появились в сети видно, как двое военных выходят из окопа. Один из них, вероятно, ранен. После чего оккупанты стреляют в них. 

В DeepState отмечают, что противник в очередной раз проигнорировал правила и обычаи войны, убив взятых в плен военных.

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке: расследование еще устанавливает окончательное количество погибших20 февраля 2024, 13:42 • 6078 просмотров

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mezhdunarodnii-komitet-krasnogo-krestaМеждународный комитет Красного Креста
avdiivkaАвдеевка
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
росіяни розстріляли українських військовополонених біля Роботиного - DeepState
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