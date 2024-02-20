Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, пише УНН.

Опорний пункт "ЗЕНІТ" і вбиті оборонці України. Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що через повне оточення опорного пункту "Зеніт", українське командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворогом - щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим. Окупанти повідомили, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти.

За словами Омбудсмана, на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли окупанти. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена, заявив Лубінець.

Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу - вказав Омбудсман.

Нагадаємо

Окупанти розстріляли 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Також вбили ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району.

За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування.