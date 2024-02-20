Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ
Київ • УНН
Окупанти розстріляли українських військовополонених в Авдіївці, порушивши міжнародне право. Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, пише УНН.
Опорний пункт "ЗЕНІТ" і вбиті оборонці України. Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених
Він зазначив, що через повне оточення опорного пункту "Зеніт", українське командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворогом - щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим. Окупанти повідомили, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти.
За словами Омбудсмана, на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли окупанти. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена, заявив Лубінець.
Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу
Нагадаємо
Окупанти розстріляли 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Також вбили ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району.
За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування.