Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

ukenru
19:41 • 39432 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90921 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113193 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115261 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229925 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155904 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146502 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132646 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121695 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44669 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52894 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46251 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47715 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42528 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229924 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384876 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440197 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448584 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113192 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130379 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124577 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98454 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107717 перегляди
Актуальне
Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Київ • УНН

 • 33115 перегляди

Окупанти розстріляли українських військовополонених в Авдіївці, порушивши міжнародне право. Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, пише УНН. 

Опорний пункт "ЗЕНІТ" і вбиті оборонці України.  Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених

- повідомив Лубінець. 

Він зазначив, що через повне оточення опорного пункту "Зеніт", українське командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворогом - щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим.  Окупанти повідомили, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. 

За словами Омбудсмана, на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли окупанти. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена, заявив Лубінець. 

Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу

- вказав Омбудсман.

Нагадаємо 

Окупанти розстріляли 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці.  Також вбили ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. 

За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
mizhnarodnyi-komitet-chervonoho-khrestaМіжнародний комітет Червоного Хреста
avdiivkaАвдіївка
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
bakhmutБахмут
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23