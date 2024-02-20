Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК
Киев • УНН
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке, нарушив международное право. Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, пишет УНН.
Опорный пункт "ЗЕНИТ" и убитые защитники Украины. Я, как Омбудсмен Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных
Он отметил, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", украинское командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с врагом - по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным. Оккупанты сообщили, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять.
По словам Омбудсмена, на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого и Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли оккупанты. Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена, заявил Лубинец.
Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для россии не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу
Напомним
Оккупанты расстреляли 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Также убили еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района.
По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке, нарушив международное право. Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Законодательные предложения БЭБ помогут уменьшить долю теневого рынка табачных изделий - "Укртютюн"
Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины, чтобы обсудить результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регулирующего оборот табачных изделий.
Венгрия может проголосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО 26 февраля
Парламент Венгрии может проголосовать 26 февраля за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку правящая партия "Фидес" пообещала поддержать это предложение.
Швеция объявила свой рекордный пакет поддержки Украины на 683 миллиона долларов
Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 683 миллиона долларов, включающего артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, гранатометы, лодки и медицинские средства.
Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине
Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.
Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор
Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.
Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене
Бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны было вручено еще одно подозрение за то, что он лично руководил разгоном и избиением студентов из кабинета начальника киевской милиции во время протестов 2013-2014 годов.
В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы
Директор ФБР выразил обеспокоенность беспрецедентными кибератаками Китая на инфраструктуру США, которые могут подорвать национальную безопасность.
Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США
Премьер-министр Украины о необходимости ракет большой дальности и других боеприпасов.
Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение
Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.