Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, пишет УНН.

Опорный пункт "ЗЕНИТ" и убитые защитники Украины. Я, как Омбудсмен Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных - сообщил Лубинец.

Он отметил, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", украинское командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с врагом - по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным. Оккупанты сообщили, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять.

По словам Омбудсмена, на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого и Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли оккупанты. Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена, заявил Лубинец.

Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для россии не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу - указал Омбудсман.

Напомним

Оккупанты расстреляли 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Также убили еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района.

По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование.