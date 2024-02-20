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Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК

Расстрел оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к ООН и МККК

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 09:58  •  22099 просмотра

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Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Авдеевке, нарушив международное право. Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, пишет УНН. 

Опорный пункт "ЗЕНИТ" и убитые защитники Украины.  Я, как Омбудсмен Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных

- сообщил Лубинец. 

Он отметил, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит", украинское командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с врагом - по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным.  Оккупанты сообщили, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. 

По словам Омбудсмена, на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого и Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли оккупанты. Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена, заявил Лубинец. 

Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для россии не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу

- указал Омбудсман.

Напомним 

Оккупанты расстреляли 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.  Также убили еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района. 

По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Розстріл окупантами українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ
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