Розстріл українських військовополонених в Авдіївці та Веселому: розпочато розслідування – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Генеральна прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених в Авдіївці та Веселому.
За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Деталі
За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці.
Зазначається що наші захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.
Крім того, цього ж дня прокурори виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.
На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій сьгодні представник зс рф стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.
Обличчя російських терактів: Українські медики привезли розстріляну швидку до Великої Британії18.02.24, 03:33 • 32247 переглядiв
Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Нагадаємо, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
Нагадаємо
Вдень 18 лютого у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України опублікували відео, як російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".
Крім того на початку цього місяця повідомлялося, що прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.