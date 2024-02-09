Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ: прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

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Зазначається, що сьогодні, 9 лютого, у соцмережах розповсюдилося відео розстрілу українських захисників під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району окупаційними військами.

"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові рф розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж.