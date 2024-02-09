Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ: прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування відео, на якому російські військовослужбовці під час атаки на українські позиції застрелили беззбройного українського військовополоненого, а ще одного вбили гранатою.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що сьогодні, 9 лютого, у соцмережах розповсюдилося відео розстрілу українських захисників під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району окупаційними військами.
"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові рф розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж.
"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові рф розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - зазначають в прокуратурі.
В прокуратурі наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Нагадаємо
У грудні в мережі ширилося відео страти окупантами українських військових. Український омбудсмен Дмитро Лубінець засудив розстріл окупантами українських солдатів, які здавались в полон, як воєнний злочин, що порушує Женевські конвенції, і вимагає від Червоного Хреста та ООН вжити заходів реагування.