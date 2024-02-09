Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  51386 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  78528 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  86280 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  153727 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  191372 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  178332 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  172939 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  198150 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  197775 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206564 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 19:06  •  10282 просмотра

Read in English

Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.

Прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 9 февраля, в соцсетях распространилось видео расстрела украинских защитников во время захвата наших позиций вблизи с. Клещеевка Бахмутского района оккупационными войсками.

"На видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен. Во время наступления на позиции военные рф расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж. 

- отмечают в прокуратуре.

"На видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен. Во время наступления на позиции военные рф расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж", - отмечают в прокуратуре.

В прокуратуре отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним,

В декабре в сети распространялось видео казни оккупантами украинских военных. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ: прокуратура розпочала розслідування
Occupants shoot captured AFU soldiers: prosecutor's office launches investigation
Новости по теме

Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.

Война •   •  10282 просмотра
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

За первые 7 месяцев работы украинская служба экстренной помощи 112 приняла и обработала более 800 тысяч звонков.

Общество •   •  8913 просмотра
МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный получил звание Героя Украины и заявил, что чувствует честь и преданность перед каждым защитником и защитницей Украины.

Война •   •  11318 просмотра
Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.

Война •   •  10608 просмотра
Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город

Председатель Херсонской ГВА сообщил, что в прибрежных районах Херсона были слышны взрывы, поскольку российская армия обстреливала город с оккупированного левого берега области.

Война •   •  11611 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы: армия рф обстреливает город

Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.

Экономика •   •  12726 просмотра
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

Война •   •  12592 просмотра
Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.

УНН Lite •   •  10118 просмотра
Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.

Новости Мира •   •  13107 просмотра
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.

Война •   •  14226 просмотра
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ