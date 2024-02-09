Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 9 февраля, в соцсетях распространилось видео расстрела украинских защитников во время захвата наших позиций вблизи с. Клещеевка Бахмутского района оккупационными войсками.

"На видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен. Во время наступления на позиции военные рф расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж. - отмечают в прокуратуре.

"На видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен. Во время наступления на позиции военные рф расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж", - отмечают в прокуратуре.

В прокуратуре отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним,

В декабре в сети распространялось видео казни оккупантами украинских военных. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.