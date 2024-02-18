Окупанти розстріляли вранці двох українських військовополонених

Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП розстрілявши 2-х українських військовополонених. - йдеться в повідомленні у Telegram.

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На початку лютого цього року повідомлялося, що прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.

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