Окупанти розстріляли вранці двох українських військовополонених
Київ • УНН
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених у районі проведення операції Об'єднаних сил на Хортиці.
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП розстрілявши 2-х українських військовополонених.
Доповнення
На початку лютого цього року повідомлялося, що прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.
Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян - ОК "Захід"18.02.24, 10:43 • 30723 перегляди