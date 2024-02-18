Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных
Киев • УНН
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в районе проведения операции Объединенных сил на Хортице.
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица". Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП расстреляв 2-х украинских военнопленных.
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В начале февраля этого года сообщалось, что прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж.
Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"18 февраля 2024, 08:43 • 24872 просмотра
Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в районе проведения операции Объединенных сил на Хортице.
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