Оккупанты расстреляли утром двух украинских военнопленных

Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица". Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП расстреляв 2-х украинских военнопленных. - говорится в сообщении в Telegram.

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В начале февраля этого года сообщалось, что прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж.

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