Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"
Киев • УНН
Украинские военные отбили наступление российских войск на Запорожском направлении, уничтожив 18 единиц техники, в том числе 3 танка, и убив около 70 солдат и ранив еще 80.
На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов. Об этом в воскресенье сообщает ОК "Запад", пишет УНН.
Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. После наступления россияне отошли на прежние позиции
Детали
По данным ОК "Запад" было уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка) и около 70 российских оккупантов, также 80 - получили ранения.
Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный БДК
В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника.
Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"
Украинские военные отбили наступление российских войск на Запорожском направлении, уничтожив 18 единиц техники, в том числе 3 танка, и убив около 70 солдат и ранив еще 80.
Гуменюк об уничтожении Су-34 и Су-35: рф сделает паузу на некоторое время в использовании тактической авиации
По словам Гуменюк, россия может временно приостановить использование тактической авиации после того, как были сбиты сразу три российских самолета, но в целом бомбардировки не прекратятся.
Враг ночью из тяжелой аритилерии обстрелял Никопольщину
Российская армия ночью обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего пострадали Никополь и Мировская громада.
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали еще одну жертву
Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов в Купянске после российской атаки 17 февраля. Таким образом, количество погибших возросло до двух.
Дания решила передать всю свою артиллерию Украине
Дания решила передать всю свою артиллерию Украине и призвала Европу предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов.
россияне за сутки убили еще двух жителей Донетчины и двух ранили, под завалами в Славянске еще ищут человека
За минувшую ночь россияне убили еще двух жителей Донецкой области и ранили еще двух, а в Славянске продолжаются спасательные работы по поиску человека, который, вероятно, оказался под завалами после обстрелов в регионе.
В Украине фиксируют смерть животных от бешенства - есть пострадавшие среди людей
Случаи бешенства среди животных растут во многих регионах Украины, сообщается о нападениях на людей, а в нескольких громадах введены карантинные ограничения.
Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых
За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.
Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор
Зеленский и Байден договорились провести онлайн-встречу в рамках G7 в ближайшее время и оставаться на постоянной связи.
Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины
россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.