Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"

На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов. Об этом в воскресенье сообщает ОК "Запад", пишет УНН.

Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. После наступления россияне отошли на прежние позиции - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОК "Запад" было уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка) и около 70 российских оккупантов, также 80 - получили ранения.

Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный БДК - указали в ОК "Запад".

В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника.