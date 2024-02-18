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Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"

Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 08:43  •  17886 просмотра

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Украинские военные отбили наступление российских войск на Запорожском направлении, уничтожив 18 единиц техники, в том числе 3 танка, и убив около 70 солдат и ранив еще 80.

На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов. Об этом в воскресенье сообщает ОК "Запад", пишет УНН

Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. После наступления россияне отошли на прежние позиции

- говорится в сообщении.

Детали 

По данным ОК "Запад" было уничтожено 18 единиц техники (из них 3 танка) и  около 70 российских оккупантов, также 80 - получили ранения. 

Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный БДК

- указали в ОК "Запад". 

В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян - ОК "Запад"

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