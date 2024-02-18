Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян - ОК "Захід"
Київ • УНН
Українські військові відбили наступ російських військ на Запорізькому напрямку, знищивши 18 одиниць техніки, у тому числі 3 танки, та вбивши близько 70 солдатів і поранивши ще 80.
На Запорізькому напрямку армія рф напередодні спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів. Про це у неділю повідомляє ОК "Захід", пише УНН.
Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян . Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції
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За даними ОК "Захід" було знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки) та близько 70 російських окупантів, також 80 - отримали поранення.
Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК
В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.