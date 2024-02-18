Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). - говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

Детали

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке.

Отмечается, что наши защитники были тяжелораненые, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Кроме того, в этот же день прокуроры обнаружили видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций сегодня представитель ссс рф стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго.

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Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия. - прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

Напомним

Днем 18 февраля в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины опубликовали видео, как российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица".

Кроме того, в начале этого месяца сообщалось, что прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж.