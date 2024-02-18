Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"
Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.
Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб
Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые
Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя беспилотники-камикадзе, артиллерию и ракеты "Град", повредив инфраструктуру, дома и ранив одного мирного жителя.
Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.
80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову
Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.
В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.
Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели
На этой неделе украинские саперы обнаружили и уничтожили более 1800 взрывоопасных предметов, оставленных россиянами в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, очистив от боеприпасов более 1478 гектаров земли.
Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности
Премьер-министр Эстонии предлагает ЕС выпустить облигации на 100 миллиардов евро, чтобы поддержать оборонную промышленность и отправить больше оружия на Украину.
Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине
Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.