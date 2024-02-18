Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  224695 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  286642 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  227449 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  249109 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  322182 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  297008 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  237304 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  221710 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  227117 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

Генеральная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.

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Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора

В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.

Спорт •   •  22351 просмотра
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"

Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.

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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя беспилотники-камикадзе, артиллерию и ракеты "Град", повредив инфраструктуру, дома и ранив одного мирного жителя.

Война •   •  28767 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые

Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.

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Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

Криминал и ЧП •   •  23526 просмотра
80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.

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В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

На этой неделе украинские саперы обнаружили и уничтожили более 1800 взрывоопасных предметов, оставленных россиянами в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, очистив от боеприпасов более 1478 гектаров земли.

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Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

Премьер-министр Эстонии предлагает ЕС выпустить облигации на 100 миллиардов евро, чтобы поддержать оборонную промышленность и отправить больше оружия на Украину.

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Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине

Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.

Война •   •  32594 просмотра
Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине