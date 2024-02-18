Украинские фронтовые медики привезли в Лондон расстрелянную скорую из Харькова, чтобы продемонстрировать миру российский характер ведения войны. Об этом сообщает UNITED24, передает УНН.

Детали

В центре Лондона появилась расстрелянная скорая, которую привезли украинские фронтовые медицинские работники из Харькова, чтобы показать миру последствия террористических атак рф в ходе войны.

3а информацией, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину почти 500 автомобилей скорой помощи были повреждены, уничтожены или захвачены российскими войсками.

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Благодаря поддержке каждого донора и партнера UNITED24, организация приобрела 101 реанимобиль, который сейчас ежедневно спасает жизни.

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения