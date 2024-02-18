Лица российских терактов: Украинские медики привезли расстрелянную скорую в Великобританию
Украинские медики привезли поврежденную карету скорой помощи из Харькова в Лондон, чтобы продемонстрировать миру последствия российских атак на автомобили скорой помощи в Украине.
Укроборонпром будет сотрудничать с немецким производитель оружия Dynamit Nobel Defense
Укроборонпром подписал соглашение о сотрудничестве с немецким производителем оружия Dynamit Nobel Defense для усиления обороноспособности Украины.
рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки
Прокремлевские СМИ распространили фейковую новость о том, что матерям украинских солдат, которые погибли, защищая Авдеевку, подарили мясорубки. Использованное фото было сделано во время раздачи гуманитарной помощи и было отредактировано, чтобы добавить женщину с мясорубкой.
Фон дер Ляйен очертила четыре аспекта вооруженной стратегии ЕС
Урсула фон дер Ляйен выделяет четыре ключевых аспекта будущей стратегии ЕС в сфере вооружений: увеличение расходов на оборону, совместные закупки, укрепление европейской оборонной промышленности и координация с Украиной.
Укрзализныця назначит дополнительный поезд из Днепра в Ворохту на весенние школьные каникулы
В связи с повышенным спросом на детский отдых в горах во время весенних каникул, Укрзализныця с 1 марта назначает дополнительный поезд №203/204 сообщением Днепр - Ворохта.
рф на захваченной территории незаконно регистрирует украинские земли в свой реестр
россияне на оккупированной территории Украины незаконно регистрируют украинскую землю как свою собственность.
Специальные подразделения рф понесли большие потери во время "мясных штурмов" Авдеевки
Пытаясь взять под контроль Авдеевку, российские спецподразделения понесли значительные потери, используя тактику "мясных штурмов".
Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада
Военно-воздушные силы Украины зафиксировали российские беспилотники, которые летели в направлении Полтавы с северо-запада.