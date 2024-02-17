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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 04:42  •  3883 просмотра

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Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.

Правительство приняло решение о распределении и направлении средств со счета UNITED24 на приобретение медицинского оборудования и транспортных средств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял постановление "О распределении и направлении в 2024 году средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, открытого Министерству здравоохранения в Национальном банке".

Согласно этому решению, 198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 по новой бюджетной программе для закупки медицинских изделий.

По информации, эти средства будут направлены на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, специализированных санитарных транспортных средств, а также на услуги по техническому осмотру, экспертизе, проверкам технического состояния и испытаниям.

Добавим

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем в рамках новой бюджетной программы определено Министерство здравоохранения Украины, а получателем средств - ГП "Медицинские закупки Украины".

Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль16 февраля 2024, 16:16 • 19076 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Здоровье
198,8 мільйонів гривень буде виділено з рахунку UNITED24 для задоволення потреб охорони здоров’я
UAH 198.8 million will be allocated from the UNITED24 account to meet healthcare needs
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198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

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