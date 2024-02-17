198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения
Киев • УНН
Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.
Правительство приняло решение о распределении и направлении средств со счета UNITED24 на приобретение медицинского оборудования и транспортных средств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины принял постановление "О распределении и направлении в 2024 году средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, открытого Министерству здравоохранения в Национальном банке".
Согласно этому решению, 198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 по новой бюджетной программе для закупки медицинских изделий.
По информации, эти средства будут направлены на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, специализированных санитарных транспортных средств, а также на услуги по техническому осмотру, экспертизе, проверкам технического состояния и испытаниям.
Добавим
Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем в рамках новой бюджетной программы определено Министерство здравоохранения Украины, а получателем средств - ГП "Медицинские закупки Украины".
Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль16 февраля 2024, 16:16 • 19076 просмотров
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения
Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.
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