198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Правительство приняло решение о распределении и направлении средств со счета UNITED24 на приобретение медицинского оборудования и транспортных средств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял постановление "О распределении и направлении в 2024 году средств со счета для удовлетворения потребностей здравоохранения, открытого Министерству здравоохранения в Национальном банке".

Согласно этому решению, 198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 по новой бюджетной программе для закупки медицинских изделий.

По информации, эти средства будут направлены на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, специализированных санитарных транспортных средств, а также на услуги по техническому осмотру, экспертизе, проверкам технического состояния и испытаниям.

Добавим

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем в рамках новой бюджетной программы определено Министерство здравоохранения Украины, а получателем средств - ГП "Медицинские закупки Украины".

Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль