198,8 мільйонів гривень буде виділено з рахунку UNITED24 для задоволення потреб охорони здоров’я
Київ • УНН
Уряд прийняв рішення про виділення 198,8 млн грн з єдиного рахунку UNITED24 на закупівлю медичного обладнання та спеціалізованого автотранспорту.
Уряд прийняв рішення щодо розподілу та направлення коштів із рахунку UNITED24 на придбання медичного обладнання та транспортних засобів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про розподіл і спрямування у 2024 році коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, відкритого Міністерству охорони здоров’я в Національному банку".
Згідно з цим рішенням, 198,8 мільйонів гривень буде виділено з рахунку UNITED24 за новою бюджетною програмою для закупівлі медичних виробів.
За інформацією, ці кошти будуть спрямовані на придбання дороговартісного медичного обладнання, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, а також на послуги з технічного огляду, експертизи, перевірок технічного стану та випробувань.
Додамо
Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем у рамках нової бюджетної програми визначено Міністерство охорони здоров’я України, а отримувачем коштів - ДП "Медичні закупівлі України".
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