Уряд виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти – Шмигаль

Кабінет міністрів України виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів в закладах освіти та 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки - повідомив Шмигаль.

За його словами, на розвиток НУШ — Нової української школи, уряд виділяє 1,5 млрд грн. Він зазначив, що освіта —це п'ятий пріоритет Плану Уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном.

Оновлюємо професійно-технічну освіту. В планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання - зазначив Шмигаль.

Доповнення

З жовтня 2023 року можна особисто слідкувати за ремонтом укриттів по всій Україні. Наразі у фонді захисних споруд цивільного захисту України, як повідомляється, налічується 61 328 функціонуючих укриттів різного типу, значна частина яких — у неналежному стані.

Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль