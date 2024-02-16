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Уряд виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти – Шмигаль

Уряд виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти – Шмигаль

Київ • УНН

 • 23247 перегляди

Український уряд виділяє 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у навчальних закладах та 1,5 млрд грн на розробку програми "Нова українська школа".

Кабінет міністрів України виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів в закладах освіти та 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки

- повідомив Шмигаль.

За його словами, на розвиток НУШ — Нової української школи, уряд  виділяє 1,5 млрд грн. Він зазначив, що освіта —це п'ятий пріоритет Плану Уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном.

Оновлюємо професійно-технічну освіту. В планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання

- зазначив Шмигаль.

Доповнення

З жовтня 2023 року можна особисто слідкувати за ремонтом укриттів по всій Україні. Наразі у фонді захисних споруд цивільного захисту України, як повідомляється, налічується 61 328 функціонуючих укриттів різного типу, значна частина яких — у неналежному стані.

Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль13.02.24, 17:56 • 24172 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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