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Відтепер можна особисто слідкувати за ремонтом укриттів по всій Україні

Київ • УНН

 • 176118 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Відтепер за ходом ремонтних робіт в укриттях по всіх областях України можна слідкувати в режимі реального часу на сайті «Залізне укриття». Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, пише УНН.

Відтепер можна особисто слідкувати за ремонтом укриттів по всій Україні

Деталі

Наразі у фонді захисних споруд цивільного захисту України, як повідомляється, налічується 61 328 функціонуючих укриттів різного типу, значна частина яких — у неналежному стані. За чотири місяці роботи до відремонтованих споруд додалось ще 2 604 з них. До кінця року ще 2 956 укриттів приведуть до належного стану. На це піде 1,4 млрд грн.

У цілому сьогодні загальна кількість функціонуючих укриттів становить 61 803 споруди.

Окрім ремонтних робіт міністерство також працює і над культурою користування спорудами цивільного захисту, розроблюючи навігацію, за якою можна легко знайти укриття навіть у чужому місті.

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