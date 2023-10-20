Відтепер можна особисто слідкувати за ремонтом укриттів по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Відтепер за ходом ремонтних робіт в укриттях по всіх областях України можна слідкувати в режимі реального часу на сайті «Залізне укриття». Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, пише УНН.
Деталі
Наразі у фонді захисних споруд цивільного захисту України, як повідомляється, налічується 61 328 функціонуючих укриттів різного типу, значна частина яких — у неналежному стані. За чотири місяці роботи до відремонтованих споруд додалось ще 2 604 з них. До кінця року ще 2 956 укриттів приведуть до належного стану. На це піде 1,4 млрд грн.
У цілому сьогодні загальна кількість функціонуючих укриттів становить 61 803 споруди.
Окрім ремонтних робіт міністерство також працює і над культурою користування спорудами цивільного захисту, розроблюючи навігацію, за якою можна легко знайти укриття навіть у чужому місті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Дію" додали карту з Пунктами незламності