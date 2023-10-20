Отныне можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 10571 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 18226 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 29917 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 113280 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 64081 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 83338 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 236221 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77124 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125906 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168222 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.7м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 107957 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 103082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 159552 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77632 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30642 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 113280 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 159605 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 236221 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 281146 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 332020 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 2 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12240 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30672 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77661 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59926 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Отныне можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине

Киев • УНН

 • 176118 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Отныне за ходом ремонтных работ в укрытиях по всем областям Украины можно следить в режиме реального времени на сайте «Железное укрытие». Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, пишет УНН.

Отныне можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине

Детали

Сейчас в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины, как сообщается, насчитывается 61 328 функционирующих укрытий различного типа, значительная часть которых — в ненадлежащем состоянии. За четыре месяца работы к отремонтированным сооружениям добавилось еще 2 604 из них. До конца года еще 2 956 укрытий приведут в надлежащее состояние. На это уйдет 1,4 млрд грн.

В целом сегодня общее количество функционирующих укрытий составляет 61 803 сооружения.

Кроме ремонтных работ министерство также работает и над культурой пользования сооружениями гражданской защиты, разрабатывая навигацию, по которой можно легко найти укрытие даже в чужом городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дія" добавили карту с Пунктами несокрушимости

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81