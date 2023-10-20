Отныне можно лично следить за ремонтом укрытий по всей Украине

Детали

Сейчас в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины, как сообщается, насчитывается 61 328 функционирующих укрытий различного типа, значительная часть которых — в ненадлежащем состоянии. За четыре месяца работы к отремонтированным сооружениям добавилось еще 2 604 из них. До конца года еще 2 956 укрытий приведут в надлежащее состояние. На это уйдет 1,4 млрд грн.

В целом сегодня общее количество функционирующих укрытий составляет 61 803 сооружения.

Кроме ремонтных работ министерство также работает и над культурой пользования сооружениями гражданской защиты, разрабатывая навигацию, по которой можно легко найти укрытие даже в чужом городе.

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