У "Дію" додали карту з Пунктами незламності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В онлайн-сервіс державних послуг "Дію" додали карту з Пунктами незламності, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Пункти незламності вже в застосунку "Дія". Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - написав Шмигаль у телеграм.
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Він наголосив на важливості того, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.
"Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки", - зазначив Прем'єр.
"Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", - підкреслив він.
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