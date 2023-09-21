Україна готується до зими: енергетичний експерт розповів, де вдалось досягти позитивних результатів

Деталі

На прохання прокоментувати інформацію, що можна буде взимку бути із теплом та водою, тому що генератори встановлюють на насосних станціях і котельнях, Корольчук відповів: “Так, це правда. Це один із найбільших позитивних результатів підготовки до зими, адже якщо в інших аспектах важко вимагати від „Укренерго“, тому що їм грошей мало дали, хоча вони заявили, що вони мільярд доларів сумарно використали на підготовку, але я вам скажу, що з того мільярду доларів зовнішньої прямої підтримки було всього 240 млн доларів гранту”.

За його словами, все інше — це кошти, які Україна отримує для себе, для держави, а потім бюджет вже перерозподіляється на різні цілі.

“Або „Укренерго“ отримує доходи й також направляє їх на ці цілі. Але це не була допомога окрема, додаткова”, — додав експерт.

Корольчук зазначив, що фактично за рахунок міжнародної допомоги, закордонних різних компаній, організацій на теплокомуненерго та водоканали поставили генератори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи чекати українцям на відключення світла — відповіли в Укренерго

“В середньому показник по Україні, на скільки я знаю, понад 80%. Це не всіх, думаю менші об’єкти не забезпечували генераторами — там, де мале охоплення, а великі так, тому що це хороша перспектива”, — розповів енергетичний експерт.

Окрім того, Корольчук прокоментував ймовірність відключення світла в осінньо-зимовий період.

“Потрібно розуміти, що навіть якщо удари не будуть завдаватися, то все одно енергосистема зазнала пошкоджень ще з минулої зими, вони не є відновленими в капітальному режимі. Тобто оперативні ремонти проведені, але капітальні ремонти не встигли зробити й не було коштів та можливості чисто фізично... Тому ми повинні готуватися до того, що відключення електроенергії будуть навіть за відсутності ракетних ударів”, — розповів Корольчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міненерго спростували відключення світла з 1 жовтня

Він зазначив, що ракетні удари будуть посилювати ефект відключень, тобто буде збільшуватися тривалість відключень.

“Можливо будуть частіше наставати так звані „блекаути“, мається на увазі, коли світла, наприклад, електроенергії не буде добу-дві, три доби, наприклад. Таких випадків було два за минулий опалювальний сезон”, — сказав Корольчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр енергетики підтвердив першу ворожу атаку на енергооб’єкт цієї осені