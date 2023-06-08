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Чи чекати українцям на відключення світла - відповіли в Укренерго

Київ • УНН

 • 667866 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. В Укренерго не прогнозують масових відключень електроенергії найближчис часом, а на довгострокову перспективу є план дій, виконання якого є передумовою, щоб відключень світла не було і взимку. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

Чи чекати українцям на відключення світла - відповіли в Укренерго

Цитата

"Наразі у короткостроковій перспективі ми такої ситуації не прогнозуємо, якщо не буде якихось нових катастрофічних подій, ми маємо пройти найближчі дні і тижні без якихось масових відключень споживачів", - сказав Кудрицький.

Що стосується довгострокової перспективи, з його слів, існує план відновлення енергосистеми і підготовки до осінньо-зимового періоду.

"І цей план включає в себе у тому числі відновлення генеруючих потужностей, які нам будуть потрібні на зиму. Виконання цього плану є передумовою для того, щоб уникнути відключень не тільки влітку і восени, а також узимку", - вказав очільник Укренерго.

Нагадаємо

В енергосистемі є певний дефіцит, для покриття вечірнього піку напередодні була аварійна допомога з Європи.

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