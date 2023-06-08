Ждать ли украинцам отключений света - ответили в Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Укрэнерго не прогнозируют массовых отключений электроэнергии в ближайшее время, а на долгосрочную перспективу есть план действий, выполнение которого является предпосылкой, чтобы отключений света не было и зимой. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
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"Сейчас в краткосрочной перспективе мы такой ситуации не прогнозируем, если не будет каких-то новых катастрофических событий, мы должны пройти ближайшие дни и недели без каких-то массовых отключений потребителей", - сказал Кудрицкий.
Что касается долгосрочной перспективы, по его словам, существует план восстановления энергосистемы и подготовки к осенне-зимнему периоду.
"И этот план включает в себя в том числе восстановление генерирующих мощностей, которые нам будут нужны на зиму. Выполнение этого плана является предпосылкой для того, чтобы избежать отключений не только летом и осенью, а также зимой", - указал глава Укрэнерго.
Напомним
В энергосистеме есть определенный дефицит, для покрытия вечернего пика накануне была аварийная помощь из Европы.