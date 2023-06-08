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Укренерго: певний дефіцит в енергосистемі є, для вечірнього піку була аварійна допомога з Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. В енергосистемі є певний дефіцит, для покриття вечірнього піку напередодні була аварійна допомога з Європи, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

Укренерго: певний дефіцит в енергосистемі є, для вечірнього піку була аварійна допомога з Європи

Цитата

"Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері «Укренерго» було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоб пройти максимум вечірнього споживання. Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму – з 6-ї до 10-ї вечора", - зазначив Кудрицький.

Деталі

Він зауважив, що разом з Укргідроенерго переглядали режими роботи гідроелектростанцій "таким чином, щоб пом’якшити наслідки тієї повені, яка зараз має місце на півдні України". "Тому певні ефекти від підриву дамби Каховської ГЕС є і на роботу інших гідроелектростанцій", - зазначив він.

"Що стосується більш довгострокової перспективи, то після деокупації знищення дамби і зміна режиму роботи Дніпровського каскаду негативно позначиться на наших перспективах запуску інших енерооб’єктів, таких як Запорізька атомна електростанція, Запорізька теплова електростанція", - сказав очільник Укренерго.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

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