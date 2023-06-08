Укрэнерго: определенный дефицит в энергосистеме есть, для вечернего пика была аварийная помощь из Европы

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"Сейчас ситуация в энергосистеме остается непростой. Имеет место определенный дефицит мощности, даже вчера вечером «Укрэнерго» было вынуждено активировать аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления. Именно поэтому мы призываем украинских потребителей относиться экономно к энергоресурсам, экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы вечернего максимума – с 6 до 10 вечера", - отметил Кудрицкий.

Детали

Он отметил, что вместе с Укргидроэнерго пересматривали режимы работы гидроэлектростанций "таким образом, чтобы смягчить последствия того наводнения, которое сейчас имеет место на юге Украины". "Поэтому определенные эффекты от подрыва дамбы Каховской ГЭС есть и на работу других гидроэлектростанций", - отметил он.

"Что касается более долгосрочной перспективы, то после деоккупации уничтожение дамбы и изменение режима работы Днепровского каскада негативно скажется на наших перспективах запуска других энерообъектов, таких как Запорожская атомная электростанция, Запорожская тепловая электростанция", - сказал глава Укрэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.