Міністр енергетики підтвердив першу ворожу атаку на енергооб'єкт цієї осені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні вночі росія вперше за осінь атакувала енергетичний об’єкт. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, об'єкт було атаковано на заході країни, зараз він працює стабільно. Про це Галущенко сказав в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«Сьогодні важко оцінити масштаб майбутніх ударів. Ми розуміємо, що будуть удари по енергосистемі. І сьогодні вже перший раз був атакований енергетичний об’єкт на заході України. Тому питання впливу тих ударів на роботу енергосистеми важко зараз оцінити. Будемо це робити по ходу атак і ми теж готуємся та підготовлені для того, щоб приймати відповідні рішення», - заявив Галущенко.
Щоб не деталізувати пошкодження енергетичного об’єкта внаслідок нічної атаки міністр повідомів, що наразі «все працює стабільно».
Доповнення
В НЕК "Укренерго" повідомили, що у четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.