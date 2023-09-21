Міністр енергетики підтвердив першу ворожу атаку на енергооб'єкт цієї осені

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«Сьогодні важко оцінити масштаб майбутніх ударів. Ми розуміємо, що будуть удари по енергосистемі. І сьогодні вже перший раз був атакований енергетичний об’єкт на заході України. Тому питання впливу тих ударів на роботу енергосистеми важко зараз оцінити. Будемо це робити по ходу атак і ми теж готуємся та підготовлені для того, щоб приймати відповідні рішення», - заявив Галущенко.

Щоб не деталізувати пошкодження енергетичного об’єкта внаслідок нічної атаки міністр повідомів, що наразі «все працює стабільно».

Доповнення

В НЕК "Укренерго" повідомили, що у четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.