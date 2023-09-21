Укренерго: через ворожий удар є пошкодження енергооб'єктів і знеструмлення у 5 областях, така атака рф - перша за пів року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Атака на об'єкти енергосистеми
"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об'єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.
"Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях", - сказано у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, почалися одразу після відбою тривоги.
При цьому в Укренерго застерегли, що "зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури".
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщини.
Споживання і генерація
У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок, 19 вересня.
Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації.
Експорт/імпорт
Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 319 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.
Експорт сьогодні, як повідомляється, здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.