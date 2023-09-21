Укрэнерго: из-за вражеского удара есть повреждения энергообъектов и обесточивания в 5 областях, такая атака рф - первая за полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Атака на объекты энергосистемы
"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщается, сейчас работа магистральных сетей в регионе восстановлена, продолжается запитка бытовых потребителей в сетях облэнерго.
"Также во время атаки были повреждены сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях", - сказано в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы, как указано, начались сразу после отбоя тревоги.
При этом в Укрэнерго предостерегли, что "сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".
Обесточивания
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Кроме последствий ракетной атаки утром есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской областей.
Потребление и генерация
В среду, 20 сентября, вечерний максимум потребления был на 0,9% выше, чем во вторник, 19 сентября.
Продолжается плановая ремонтная кампания на объектах генерации.
Экспорт/импорт
Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 319 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт.
Экспорт сегодня, как сообщается, осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 796 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 426 МВт.