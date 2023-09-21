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Министр энергетики подтвердил первую вражескую атаку на энергообъект этой осенью

Киев • УНН

 • 175323 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня ночью россия впервые за осень атаковала энергетический объект. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, объект был атакован на западе страны, сейчас он работает стабильно. Об этом Галущенко сказал в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня трудно оценить масштаб будущих ударов. Мы понимаем, что будут удары по энергосистеме. И сегодня уже первый раз был атакован энергетический объект на западе Украины. Поэтому вопрос влияния тех ударов на работу энергосистемы трудно сейчас оценить. Будем это делать по ходу атак и мы тоже готовимся и подготовлены для того, чтобы принимать соответствующие решения», - заявил Галущенко.

Чтобы не детализировать повреждения энергетического объекта вследствие ночной атаки министр сообщил, что сейчас «все работает стабильно».

Дополнение

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в четверг, 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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