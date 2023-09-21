Украина готовится к зиме: энергетический эксперт рассказал, где удалось достичь положительных результатов

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Оборудование теплокоммунэнерго и водоканалов генераторами – это один из крупнейших положительных результатов в подготовке к отопительному сезону в Украине. Об этом корреспонденту УНН сообщил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Детали

На просьбу прокомментировать информацию, что можно будет зимой быть с теплом и водой, потому что генераторы устанавливают на насосных станциях и котельных, Корольчук ответил: “Да, это правда. Это один из самых больших положительных результатов подготовки к зиме, ведь если в других аспектах трудно требовать от „Укрэнерго“, потому что им денег мало дали, хотя они заявили, что они миллиард долларов суммарно использовали на подготовку, но я вам скажу, что из того миллиарда долларов внешней прямой поддержки было всего 240 млн долларов гранта”.

По его словам, всё остальное — это средства, которые Украина получает для себя, для государства, а потом бюджет уже перераспределяется на различные цели.

"Или "Укрэнерго" получает доходы и также направляет их на эти цели. Но это не была помощь отдельная, дополнительная”, — добавил эксперт.

Корольчук отметил, что фактически за счет международной помощи, зарубежных различных компаний, организаций на теплокоммунэнерго и водоканалы поставили генераторы.

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“В среднем показатель по Украине, на сколько я знаю, более 80%. Это не всех, думаю меньшие объекты не обеспечивали генераторами — там, где малый охват, а большие да, потому что это хорошая перспектива”, — рассказал энергетический эксперт.

Кроме того, Корольчук прокомментировал вероятность отключения света в осенне-зимний период.

“Нужно понимать, что даже если удары не будут наноситься, то все равно энергосистема получила повреждения еще с прошлой зимы, они не являются восстановленными в капитальном режиме. То есть оперативные ремонты проведены, но капитальные ремонты не успели сделать и не не было средств и возможности чисто физически... Поэтому мы должны готовиться к тому, что отключения электроэнергии будут даже при отсутствии ракетных ударов”, — рассказал Корольчук.

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Он отметил, что ракетные удары будут усиливать эффект отключений, то есть будет увеличиваться продолжительность отключений.

“Возможно будут чаще наступать так называемые „блэкауты“, имеется в виду, когда света, например, электроэнергии не будет сутки-двое, трое суток, например. Таких случаев было два за прошлый отопительный сезон”, — сказал Корольчук.

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