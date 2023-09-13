У Міненерго спростували відключення світла з 1 жовтня

Цитата

«У засобах масової інформації було розповсюджено недостовірну інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року», - йдеться в повідомленні.

З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

«В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів», - інформує Міненерго.

Наголошується, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів.

«У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується. Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр енергетики про опалювальний сезон: "готуємся до складної зими - видобуток вугілля необхідно збільшити"



Також повідомляється, що враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання.

«На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається. Міністерство енергетики України звертається до засобів масової інформації з проханням використовувати тільки офіційну та достовірну інформацію», - зазначається в повідомленні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До опалювального сезону готово понад 5 тисяч об’єктів теплоенергетики - Держенергонагляд