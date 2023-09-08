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До опалювального сезону готово понад 5 тисяч об’єктів теплоенергетики - Держенергонагляд

До опалювального сезону готово понад 5 тисяч об’єктів теплоенергетики - Держенергонагляд

Київ • УНН

 • 333178 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Понад 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни, передає УНН.

Деталі

В Україні триває масштабна підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років (ОП). 

Наразі Держенергонаглядом проінспектовано 2 224 енергетичних об'єкти: 329 джерел теплової енергії з приєднаними до них тепловими мережами та 1 895 систем теплоспоживання споживачів. За результатами моніторингу зафіксовано 4 тисячі зауважень щодо порушень вимог норм і правил у сфері теплопостачання.

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Керівникам закладів та установ були надані рекомендації з можливими технічними рішеннями. На сьогодні суб’єктами господарювання усунуто 557 зауважень. Зі свого боку Держенергонагляд тримає на контролі стан усунення зауважень.

За результатами роботи комісій, представниками територіальних органів відомства підтверджено стан готовності 5 569 об’єктам у сфері теплопостачання: 422 джерелам теплової енергії та 5 147 тепловим господарствам споживачів теплової енергії.

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За результатами моніторингу інспекції, наразі теплогенеруючі, теплотранспортуючі, теплопостачальні організації провели гідравлічні випробування на 8,9 тисяч км теплових мереж. Водночас за інформацією споживачів теплової енергії (закладів охорони здоров’я, освіти та дошкільної освіти) проведено гідропневматичне промивання систем опалення на 3 526 об’єктах і гідравлічне випробування систем опалення на щільність та міцність на 3 644 об’єктах.

На кінець серпня поточного року фахівцями Держенергонагляду зафіксовано 1153 пошкоджень об’єктів у сфері теплопостачання.

Доповнення

Такі моніторинги є одним з важливих етапів підготовки теплових господарств до роботи в ОП, оскільки дозволяють своєчасно вжити заходів для забезпечення стабільного та якісного теплопостачання споживачам. Своєю чергою це сприяє своєчасному початку ОП та його сталому проходженню.

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